Украинская певица и экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер резко отреагировала на вопрос о ее большой груди.

В частности, ведущий Слава Демин в своем шоу "Слава+" на YouTube поинтересовался у знаменитости, какие пластические операции она делала.

Надежда Мейхер Instagram @nadyameiher

Мейхер заявила, что никогда не обращалась к пластическим хирургам:

"Можно в Google найти фото "Надя Мейхер в юношестве", на которых видно, что девочка рано развивалась. И тут не нужно ни к какому доктору ходить, ничего уточнять, тут и так все понятно. Я обычно говорю: "Ну, потрогайте!"

Надежда Мейхер кадр из видео

Кроме того, знаменитость призналась, что у нашего общества есть проблема – желание быть идеальным.

"Я к пластике абсолютно категорична. И даже не просто к пластике, а к уколам красоты. К сожалению, проблема нашего общества – это желание быть идеальным. Это приводит к пагубным последствиям, потому что сейчас посмотреть на наших девушек, которые делают что-то с собой, они становятся друг на друга похожи – носы, губы, ровные лбы. Счастливей и любимей ты не станешь от того, что будешь идеально выглядеть", – считает Надежда.

Надежда Мейхер кадр из видео

А вот на вопрос ведущего, тяжело ли носить большую грудь, последовала резкая реакция певицы:

"Оставь меня в покое. Я сейчас уйду, потому что противно говорить на эту тему".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что постаревшая экс-солистка "ВИА Гра" Надежда Мейхер удивила внешним видом во время съемок "Вечернего Урганта".

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