Мейхер и Димопулос сошлись в баттле на "Танцях з зірками" и вызвали споры в сети

Юля Ухина Люди 07:27, 2.11.2020

Во время десятого эфира "Танців з зірками 2020" звездные участники вступили в танцевальный баттл. В нем между собой сразились и главные конкурентки этого сезона Надежда Мейхер и Санта Димопулос.

Так, баттл состоял из двух стилей – ча-ча-ча и джайва. Две пары танцевали одновременно, а затем судьи выставляли им оценки за каждую импровизированную постановку (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Мейхер и Димопулос поучаствовали в баттле последними, однако им удалось покорить судей своим выступлением. В результате участницы получили одинаковое количество баллов. За первый танец – ча-ча-ча – судьи поставили им по 40 баллов, а за второй (джайв) – по 39.

Баттл между Мейхер и Димопулос
скриншот с видео

Поклонники бурно отреагировали на баттл между экс-участницами группы "ВИА Гра". В комментариях под видео выступления они стали спорить, кто лучше станцевал – Мейхер или Димопулос.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам десятого выпуска "Танців з зірками" шоу покинули Ольга Фреймут и Илья Падзина. Подробнее о том, как прошел десятый эфир, читайте по ссылке.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

"Правая рука" главы КСУ учился в одном вузе с отравителем Скрипалей

В горсовет Бахмута прошел экс-регионал-сепаратист Лукьянов

В Беларуси прошел Марш против террора: на улицы Минска вывели военную технику. Фото и видео

Варфоломей: надеемся, иерархи бывшей УПЦ МП объединятся с РПЦ, мы временно их терпим

Степанов предупредил об угрозе коллапса в больницах из-за скачка заражений COVID-19