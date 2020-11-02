Мейхер и Димопулос сошлись в баттле на "Танцях з зірками" и вызвали споры в сети

Во время десятого эфира "Танців з зірками 2020" звездные участники вступили в танцевальный баттл. В нем между собой сразились и главные конкурентки этого сезона Надежда Мейхер и Санта Димопулос.

Так, баттл состоял из двух стилей – ча-ча-ча и джайва. Две пары танцевали одновременно, а затем судьи выставляли им оценки за каждую импровизированную постановку (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Мейхер и Димопулос поучаствовали в баттле последними, однако им удалось покорить судей своим выступлением. В результате участницы получили одинаковое количество баллов. За первый танец – ча-ча-ча – судьи поставили им по 40 баллов, а за второй (джайв) – по 39.

Поклонники бурно отреагировали на баттл между экс-участницами группы "ВИА Гра". В комментариях под видео выступления они стали спорить, кто лучше станцевал – Мейхер или Димопулос.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам десятого выпуска "Танців з зірками" шоу покинули Ольга Фреймут и Илья Падзина. Подробнее о том, как прошел десятый эфир, читайте по ссылке.