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7 мая • обновлено в 12:40
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"Меган, уходи!" Известная писательница разнесла Маркл из-за видео с сыном

2.3т
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Известная американская писательница Эмили Гриффин раскритиковала видео Меган Маркл с сыном Арчи, которое было опубликовано 6 мая в сети.

Как передает издание US Magazine, по мнению Гриффин, Меган вела себя наигранно.

Меган Маркл с сыном Арчи

Меган Маркл с сыном Арчи

кадр из видео

Так, в своих Instagram-stories писательница опубликовала stories, которое сопроводила подписью:

"С днем рождения, Арчи! Меган, уходи!"

"Меган, уходи!" Известная писательница разнесла Маркл из-за видео с сыном

Instagram @emilygiffinauthor

Кроме того, Гриффин написала:

"Очаровательный ребенок и книга. Но... ради всего святого "сначала я". Это шоу Меган. А почему не она снимала видео и не дала Гарри почитать книгу? И почему она не воспользовалась моментом в конце, чтобы сказать: "Он сказал "папа!"? Потому что это на какую-то долю секунды сделает его похожим на Гарри, боже упаси... Кроме того, вы хотите сохранить конфиденциальность для вашего ребенка, поэтому вы публикуете его видео (от вашего авторизованного биографа)... без штанов?".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как изменился сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи за первый год жизни.

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Автор
Анна Михно
Персона
Меган Маркл
Место
США
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