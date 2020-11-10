Меган Маркл ждет второго ребенка и уезжает от принца Гарри: в СМИ распространили слухи

По информации западных СМИ, Меган Маркл беременна во второй раз и намерена уехать от принца Гарри после ссоры. Герцогиня якобы решила некоторое время пожить уединенно в Мексике.

Как сообщает мексиканская версия журнала Elle, супруги серьезно поссорились накануне выборов президента США. Близкий к паре источник утверждает, что Маркл собиралась сделать ряд публичных заявлений, после того как они с Гарри призвали американцев идти на выборы. Но вмешательство влиятельной пары в политический процесс вызвало негодование в обществе. Гарри отказался дальше принимать в этом участие, что очень разозлило Меган.

Меган Маркл и принц Гарри teenvogue.com

По данным издания, Меган планирует поездку на мексиканский курорт Лос-Кабос. Муж останется дома в Лос-Анджелесе, а с кем будет их полуторагодовалый первенец Арчи пока неизвестно.

"Гарри не может последовать за Меган из-за проблем с документами и в связи с вопросами безопасности, но друзья надеются, что за то время, что супруги проведут в разлуке, принц получит возможность заново оценить, был ли его отказ от жизни в качестве высокопоставленного члена королевской семьи хорошим решением", – отметил источник.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Меган Маркл стала первым членом королевской семьи, которая проголосовала на выборах президента США.