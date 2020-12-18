Меган Маркл выиграла суд против папарацци: подробности скандала

В пятницу, 18 декабря, герцогиня Сассекская, супруга британского принца Гарри Меган Маркл выиграла суд против агентства папарацци Splash. Как оказалось, ранее они сфотографировали знаменитость, когда та гуляла со своим сыном в парке.

По словам Маркл, это вторжение в ее личную жизнь. Представители агентства заявили, что больше не будут фотографировать королевскую семью без их разрешения. Об этом сообщает издание The Guardian.

Как стало известно, еще в начале 2020 года папарацци Splash запечатлели Маркл во время прогулки с сыном Арчи в Ванкувере. После этого супруга принца Гарри подала иск в суд.

Герцогиня Сассекская утверждала, что до этого папарацци изучили их дом и установили скрытую камеру за забором, чтобы тайно сделать фотографии. Согласно документам суда, герцог и герцогиня успешно выиграли иск.

В январе 2020 года принц Гарри и его жена Меган Маркл сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;

Такое решение герцогов вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;

31 марта принц Гарри и Меган Маркл перестали официально представлять британскую королевскую семью. Их также лишили государственного финансирования.

В сентябре герцог и герцогиня Сассекские подписали многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix. Их продюсерская компания станет выпускать для Netflix документальные фильмы и сериалы, художественные фильмы и детские программы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее принц Гарри и его супруга Меган Маркл заключили многолетний контракт на производство подкастов с музыкальным сервисом Spotify. В сети пару раскритиковали из-за сделки.