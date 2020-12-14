Меган Маркл впервые выступила публично после признания о потере ребенка

Супруга британского принца Гарри, бывшая американская актриса Меган Маркл записала новое видеообращение впервые после того, как стало известно о потере ее второго ребенка.

Так, 39-летняя герцогиня поблагодарила всех, кто поддерживает людей во время пандемии коронавируса и помогает нуждающимся. Маркл появилась в шоу Heroes Special телеканала CNN (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Супруга принца Гарри сказала, что в марте COVID-19 сильно ударил по каждому, и для многих семей последствия пандемии были катастрофическими.

По ее словам, она рада, что все же есть хорошие люди, которые не остались равнодушными и помогают нуждающимся всем необходимым.

В конце она поблагодарила всех волонтеров, которые позаботились об окружающих и не дали им страдать из-за изоляции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее супруга британского принца Гарри Меган Маркл оказалась самой популярной из членов королевской семьи.