Меган Маркл призналась, почему покинула королевскую семью

Герцогиня Сассекская Меган Маркл призналась, что покинула королевскую семью вместе с мужем принцем Гарри, потому что ей так подсказала интуиция.

Об этом она рассказала во время видеообращения, приуроченного к онлайн-саммиту Girl Up. Свою речь актриса посвятила женскому активизму, направленному на проблемы гендерного неравенства, расизму и другим острым темам современности, пишет Daily Star.

"Ваша интуиция скажет вам, что правильно и неправильно. Что справедливо, а что – нет. Самое сложное – это оказалось самым сложным для меня – подкреплять свои убеждения действиями", – откровенно рассказала Маркл.

Меган Маркл во время онлайн-саммита Metro

Актриса, вспоминая пережитое, отметила, что важно отстаивать свои права.

"Негативные высказывания будут всегда, и они могут показаться чрезмерно громкими, порой они даже способны причинить вам боль", – добавила Маркл.

Эксперты газеты The Sun восприняли ее выступление как завуалированный удар по королеве Великобритании Елизавете II. Они также признали некоторые высказывания жены принца Гарри оправданием их решения отказаться от королевских привилегий.

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