Меган Маркл попала в скандал из-за политики: герцогиня нарушила королевский протокол

София Ковнир Люди 16:00, 5.11.2020 Обновлено: 16:07, 5.11.2020

Супруга принца Гарри Меган Маркл уже не впервые нарушает королевские правила. Так, на этот раз последняя выходка герцогини даже вошла в историю.

Меган стала первым членом королевской семьи, которая проголосовала на выборах президента США, пишет издание "The Washington Post".

Как стало известно, она отдала свой голос за Джо Байдена досрочно – с помощью почты.

Меган Маркл нарушила королевский протокол
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Таким образом, Маркл нарушила одно из главных правил – оставаться вне политики.

Стоит отметить, что сам принц Гарри на американских выборах не голосовал, так как он не является гражданином США. Но герцог полностью поддерживает свою жену.

Как сообщал OBOZREVATEL, Меган Маркл и принцу Гарри сделали новый официальный портрет.

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