Меган Маркл планирует стать президентом США - СМИ

Супруга принца Гарри Меган Маркл намеревается стать президентом США.

Об этом пишет Vanity Fair.

Как сообщает издание, ссылаясь на инсайдера, Маркл не прочь заняться большой политикой, и даже рассматривает возможность баллотироваться на выборах президента. Как утверждает источник, именно по этой причине экс-актриса не отказалась от американского гражданства.

"Я думаю, что если бы Меган и Гарри когда-нибудь отказались от своих титулов, она бы всерьез подумала о том, чтобы баллотироваться на пост президента", – заявил источник изданию.

Меган Маркл намеревается стать президентом США. Getty

А не так давно в США вышел видеоролик относительно предстоящих выборов президента с призывом к гражданам принять участие в голосовании. В ролике выступила и сама Маркл со своим с коротким спичем.

"Каждые четыре года нам говорят одно и то же: "Это самые важные выборы в нашей жизни". Но это так. Когда мы голосуем, наши ценности претворяются в жизнь, и наши голоса слышны", - завила в ролике супруга принца Гарри.

Сам же президент США Трамп критически отнесся к заявлениям Маркл и заметил в одном из выступлений, что "не фанат" супругов, однако желает принцу Гарри "удачи, потому что ему это понадобится".

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