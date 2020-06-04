Меган Маркл откровенно рассказала о своем опыте борьбы с расизмом в кампании 2012 года, которая всплыла на поверхность после смерти Джорджа Флойда.

Соответствующее видео было опубликовано в сети. Так, на нем Меган была одета в футболку с надписью "Я не потерплю расизма". В своем обращении она вспоминала о том, как впервые столкнулась с неравенством (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Меган Маркл Фото: ok-magazine.ru

"Меня зовут Меган Маркл, и я здесь, потому что считаю эту кампанию действительно важной. Для меня это личная история. Я представитель двух рас. Большинство людей не сразу могут определить, к какой именно я отношусь. Большую часть моей жизни я чувствовала себя мухой на стене. Иногда в мой адрес отпускали оскорбительные шутки и прозвища, которые меня сильно ранили. Пару лет назад я услышала, как мою маму назвали словом на букву Н... Покинуть Лос-Анджелес для меня было все равно, что покинуть пузырь, где я привыкла ко всему, где пережила все, кроме зашоренности, с которой столкнулась, оказавшись за пределами родного города. Это открыло мне глаза на то, что расовая сегрегация все еще существует", – признавалась Маркл.

Меган Маркл в социальной кампании против расизма (2012 год) Скриншот с видео

Также в своем обращении она заявляла, что мечтает о лучшем мире, в котором у ее детей будет счастливое будущее.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Фото: ok-magazine.ru

"Я действительно горжусь своими корнями с обеих сторон, тем, откуда я родом, и своим будущим. Я надеюсь, что к тому времени, когда у меня будут дети, люди станут более открытыми к тому, как меняется мир, и к тому, что этот мир смешанный. Это делает его намного красивее и интереснее", – подытожила Меган.

Отметим: в период, когда был снят ролик, Меган Маркл как раз работала над сериалом "Форс-мажоры" и жила в Канаде. Благодаря проекту она прославилась на весь мир. И уже тогда активно занималась общественными проблемами. Особенно ее волновала тема расизма.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 2 июня в США был объявлен "Черный вторник" (Blackout Tuesday). Многие звезды опубликовали в своих соцсетях черный квадрат – в знак солидарности с движением Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"), которое борется против расизма и насилия в отношении темнокожих людей.