Меган Маркл оказалась популярнее Кейт Миддлтон и королевы Елизаветы II

София Ковнир Люди 15:24, 11.12.2020 Обновлено: 15:27, 11.12.2020

Согласно исследованию платформы OnBuy, супруга британского принца Гарри Меган Маркл оказалась самой популярной из членов королевской семьи. Она набрала 14,5% голосов.

Как выяснилось, она даже обошла супругу принца Уильяма Кейт Миддлтон14,4% голосов и королеву Елизавету II14,3%. Об этом сообщает издание The Sun.

Стоит отметить, несмотря на то, что ранее Меган Маркл и принц Гарри решили сложить свои королевские полномочия, они все равно не остаются без внимания публики.

Но популярность принца Гарри значительно снизилась – он набрал 14,2% голосов, а за принца Уильяма проголосовали 13,8% опрошенных людей.

  • Ранее в окружении принца Гарри заявили, что он боится Меган Маркл.

  • Также стало известно, что принц Уильям во время первой встречи обидел Маркл.

Королевская семья
UAinfo

Как сообщал OBOZREVATEL, британский музыкант и победитель шоу X-Factor Мэтт Кардл рассказал о своей переписке с Меган Маркл в 2015 году.

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