Меган Маркл и принцу Гарри сделали новый официальный портрет

В сети появились первые официальные портреты Меган Маркл и принца Гарри после того, как они сложили свои королевские полномочия.

Пара приняла участие в фотосессии для журнала Time. Сама съемка проходила в доме Меган и Гарри в Америке.

Новая фотосессия была приурочена к будущему выступлению пары на виртуальном саммите TIME100 под названием "Проектирование лучшего мира".

"Герцог и герцогиня Сассекские являются одними из самых влиятельных людей в мире. Мы с нетерпением ждем возможности работать с ними, чтобы привлечь внимание к важным темам и найти реальные решения некоторых из самых насущных проблем нашего времени", – заявил директор TIME100.

Как сообщают инсайдеры американскому изданию Bazaar, Маркл и Гарри лично участвовали в выборе тем для саммита и приглашенных спикеров. Во время саммита пара планирует выступить с вступительной речью. Кроме того, они будут принимать участие в обсуждениях с высокопоставленными экспертами, создателями онлайн-контента и журналистами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США потребовали лишить Маркл и Гарри титулов из-за вмешательства в выборы.