Меган Маркл и принц Гарри заключили крупный контракт со Spotify: в сети раскритиковали пару
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл заключили многолетний контракт на производство подкастов с музыкальным сервисом Spotify. В сети пару раскритиковали из-за сделки.
Так, Меган и Гарри будут продюсировать и записывать собственные шоу на канале Archewell Audio. Ожидается, что первые подкасты появятся уже в 2021 году. Однако в конце декабря выйдет праздничный предпремьерный выпуск, в котором супруги и их гости расскажут истории надежды и милосердия. Об этом сообщается на официальной странице музыкального сервиса в Twitter.
Точная сумма сделки Гарри и Меган с Spotify не разглашается, но известно, что в мае аналогичный контракт на 100 миллионов долларов заключил с этой компанией американский комик Джо Роган.
К слову, в соцсетях возмущены тем, что принц Гарри и Меган Маркл уклонились от выполнения королевских обязанностей и покинули Британию под предлогом "защиты своей семьи" и желанием вести приватную жизнь. Однако на деле, не проходит и дня, чтобы пара не напомнила о себе тем или иным способом.
Помните, как Меган была настолько расстроена вмешательством СМИ в ее жизнь, что подписала сделку с Disney, Netflix, and Spotify в один и тот же год?
Будьте готовы к новым нудным проповедям, а также к рекламе их продукции.
Достали уже.
Принц Гарри и Меган Маркл покинули королевскую семью, потому что жаждали нормальной, частной жизни, которую ведут обычные люди. Они стремились к простым и анонимным радостям – таким как запуск нового широко разрекламированного подкаста и национального промо-тура.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В январе 2020 года принц Гарри и его жена Меган Маркл сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;
Такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;
31 марта принц Гарри и Меган Маркл перестали официально представлять британскую королевскую семью. Их также лишили государственного финансирования.
В сентябре герцог и герцогиня Сассекские подписали многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix. Их продюсерская компания станет выпускать для Netflix документальные фильмы и сериалы, художественные фильмы и детские программы.