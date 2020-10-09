Меган Маркл и принц Гарри впервые вышли "в люди" после переезда в США

Меган Маркл и принц Гарри впервые вышли на публику после переезда в огромное поместье в Санта-Барбаре (Калифорния, США). Они поужинали с парой их друзей – Дэвидом Фостером и его женой Кэтрин Макфи по случаю беременности последней.

Об этом пишет издание Daily Mail уточняя, что "квартет" ужинал в ресторане премиум-класса Lucky's Steakhouse.

По информации издания, Макфи и Фостер приехали на встречу на 10 минут раньше принца Гарри и Меган Маркл. Герцог и герцогиня добрались на ужин на внедорожнике с охраной.

Журналисты обратили внимание на обувь Меган Маркл. В тот вечер она обула босоножки бренда Kasia. Среди поклонников этого бренда – Кира Найтли, Риз Уизерспун, Хейли Бибер, Дженнифер Лопес и Селин Дион.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года герцог и герцогиня заявили, что хотят сложить свои полномочия. Через несколько месяцев супруги переехали в США, где проживают и сейчас. Также принц Гарри и его жена Меган Маркл согласились сниматься в реалити-шоу об их жизни, договорившись со стриминговим сервисом Netflix.