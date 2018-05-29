Меган Маркл и принц Гарри поменяли планы на медовый месяц

Герцог и герцогиня Сассекские поменяли планы на медовый месяц.

Так, вместо Африки Гарри и Меган Маркл отправятся в Канаду. Об этом передает TMZ со ссылкой на источники.

Там супруги остановятся в Fairmont Jasper Park Lodge – месте с настоящей королевской репутацией. Этот небольшой отель расположен на берегу озера Боверт в канадской провинции Альберта.

Меган Маркл и принц Гарри

Точная дата визита пары пока неизвестна. Но по данным источников издания, администрация курорта уже подготовилась к приезду молодоженов и закупила специально для них некоторые продукты. Спокойный отдых будут обеспечивать службы безопасности Канады и Великобритании.

Этот курорт называют "канадским раем". Здесь часто останавливаются голливудские знаменитости и члены королевских семей. Кстати, отец правящей королевы Елизаветы Георг VI с супругой Елизаветой (королевой-матерью) посещали это место в 1939 году. А сама Елизавета II со своим мужем Филиппом отправились сюда в 2005 году.

В этом отеле также были такие знаменитости, как Энтони Хопкинс, Джон Траволта и Билл Гейтс. Также здесь снимали фильм "Река не течет вспять" с участием Роберта Митчэма и Мэрилин Монро (1954 год).

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Меган Маркл и принц Гарри впервые после свадьбы появились на публике.