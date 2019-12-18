Меган Маркл и принц Гарри едва не погибли в автокатастрофе: известны подробности

Герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл едва не погибли в автокатастрофе.

Как сообщает Express, 26 августа герцоги вместе с маленьким сыном Арчи летели на частном самолете Bombardier из Ниццы в Лутон.

Меган Маркл и принц Гарри Getty

В 14 милях от аэропорта их самолет чуть не столкнулся с беспилотником, который пролетел всего в 10 футах от борта. Если бы столкновение произошло, то все пассажиры самолета могли погибнуть.

"Если беспилотник ударит в лобовое стекло, он в лучшем случае нанесет травмы одному из членов экипажа, в худшем — может убить их. Он также может попасть в двигатель с тем же результатом, что и удар птицы. Эти беспилотники становятся все более серьезной проблемой. Они — настоящая беда для авиации", — рассказал пил Терри Тозер.

Меган Маркл и принц Гарри Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что британские таблоиды утверждают, что герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри готовятся к новому пополнению в семье, однако будут это скрывать еще какое-то время.

Смотрите также:

Самбурская слила в сеть интимное фото с сыном Макаревича.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram