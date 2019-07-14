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Cнова дружат? Маркл и Миддлтон засветились вместе

1.5т Читать материал на украинском

Герцогиню Сассекскую Меган Маркл, которая по информации таблоидов абсолютно не ладит и чуть ли не постоянно ссорится с Кейт Миддлтон, заметили вместе на финале Уимблдонского турнира.

По снимкам заметно, как герцогини мило общаются, сидя в королевской ложе Royal Box вместе с сестрой Кейт Миддлтон Пиппой.

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Daily Mail сообщает, что для выхода в свет Кейт Миддлтон выбрала элегантное зеленое платье от Dolce&Gabbana стоимостью около 2700 долларов.

Кейт для выхода в свет выбрала платье Dolce&Gabbana за 2700 долларов

Кейт для выхода в свет выбрала платье Dolce&Gabbana за 2700 долларов

vogue.ua

Кейт и Меган мило беседовали

Кейт и Меган мило беседовали

Harper’s Bazaar

Миддлтон прибыла заранее, ведь является почетной патронессой Всеанглийского клуба тенниса и крокета. Ее пригласили на ланч с членами клуба и бывшими чемпионами Уимблдона.

Чей наряд Вам больше по душе?

Чей наряд Вам больше по душе?

Harper’s Bazaar

Меган Маркл же была одета в юбку от Hugo Boss и блузу Givenchy.

На Маркл юбка от Hugo Boss и блуза Givenchy

На Маркл юбка от Hugo Boss и блуза Givenchy

vogue.ua

13 июля на кортах Уимблдона состоялся женский финал, в котором сошлись американка Серена Уильямс (подруга Меган Маркл) и румынка Симона Халеп. В итоге румынка выиграла турнир.

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Маркл приехала поддержать подругу Серену Уильямс

Маркл приехала поддержать подругу Серену Уильямс

elle.com

Кейт и Меган

Кейт и Меган

Harper’s Bazaar

Кейт Меган и Пиппа

Кейт Меган и Пиппа

Harper’s Bazaar

Кейт Меган и Пиппа

Кейт Меган и Пиппа

Harper’s Bazaar

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Персоны
Меган Маркл Кейт Миддлтон
Место
Великобритания
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