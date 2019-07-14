Cнова дружат? Маркл и Миддлтон засветились вместе

Герцогиню Сассекскую Меган Маркл, которая по информации таблоидов абсолютно не ладит и чуть ли не постоянно ссорится с Кейт Миддлтон, заметили вместе на финале Уимблдонского турнира.

По снимкам заметно, как герцогини мило общаются, сидя в королевской ложе Royal Box вместе с сестрой Кейт Миддлтон Пиппой.

Daily Mail сообщает, что для выхода в свет Кейт Миддлтон выбрала элегантное зеленое платье от Dolce&Gabbana стоимостью около 2700 долларов.

Кейт для выхода в свет выбрала платье Dolce&Gabbana за 2700 долларов vogue.ua

Кейт и Меган мило беседовали Harper’s Bazaar

Миддлтон прибыла заранее, ведь является почетной патронессой Всеанглийского клуба тенниса и крокета. Ее пригласили на ланч с членами клуба и бывшими чемпионами Уимблдона.

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Меган Маркл же была одета в юбку от Hugo Boss и блузу Givenchy.

На Маркл юбка от Hugo Boss и блуза Givenchy vogue.ua

13 июля на кортах Уимблдона состоялся женский финал, в котором сошлись американка Серена Уильямс (подруга Меган Маркл) и румынка Симона Халеп. В итоге румынка выиграла турнир.

Сплетничают, что между герцогинями настоящая война elle.com

Маркл приехала поддержать подругу Серену Уильямс elle.com

Кейт и Меган Harper’s Bazaar

Кейт Меган и Пиппа Harper’s Bazaar

Кейт Меган и Пиппа Harper’s Bazaar

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.

Ребенок стал седьмым в очереди британских престолонаследников и получит титул лорда Сассекского.

Старший брат Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили новоиспеченных родителей Гарри и Меган и остроумно "подкололи" их.

Позже появилась информация, что Маркл и Гарри собираются покинуть Великобританию из-за Миддлтон.

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