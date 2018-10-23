Меган Маркл и бывшая принца Гарри вышли в свет в одинаковых платьях

Супруга принца Гарри - 37-летняя Меган Маркл и бывшая девушка принца - 32-летняя актриса Дженна Коулман выбрали одинаковые платья от британского бренда Emilia Wickstead для выхода в свет, пишет Сплетник.

В частности, несколько дней назад в Сиднее герцогиня Сассекская посетила открытие мемориала в длинном черном платье на пуговицах от Emilia Wickstead за 2 110 долларов, дополнив строгий образ шляпкой от Philip Treacy за 1 990 долларов, туфлями-лодочками от Tabitha Simmons и клатчем.

В то время как бывшая подруга принца Гарри, с которым они встречались в 2015 году, появлялась в этом платье еще раньше. В июне она надела его в белом цвете на чемпионат по поло Cartier Queens Cup. Британская актриса дополнила образ шляпкой, сумкой Louis Vuitton и черными босоножками на высоком устойчивом каблуке.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Меган Маркл показала свой округлившийся живот на ужине в отеле Grand Pacific, который был организован президентом Фиджи - Джорджем Конроте.