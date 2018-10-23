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Меган Маркл и бывшая принца Гарри вышли в свет в одинаковых платьях

5.9тЧитать материал на украинском

Супруга принца Гарри - 37-летняя Меган Маркл и бывшая девушка принца - 32-летняя актриса Дженна Коулман выбрали одинаковые платья от британского бренда Emilia Wickstead для выхода в свет, пишет Сплетник.

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В частности, несколько дней назад в Сиднее герцогиня Сассекская посетила открытие мемориала в длинном черном платье на пуговицах от Emilia Wickstead за 2 110 долларов, дополнив строгий образ шляпкой от Philip Treacy за 1 990 долларов, туфлями-лодочками от Tabitha Simmons и клатчем.

Меган Маркл и бывшая принца Гарри вышли в свет в одинаковых платьях
Меган Маркл и бывшая принца Гарри вышли в свет в одинаковых платьях
Меган Маркл и бывшая принца Гарри вышли в свет в одинаковых платьях

В то время как бывшая подруга принца Гарри, с которым они встречались в 2015 году, появлялась в этом платье еще раньше. В июне она надела его в белом цвете на чемпионат по поло Cartier Queens Cup. Британская актриса дополнила образ шляпкой, сумкой Louis Vuitton и черными босоножками на высоком устойчивом каблуке.

Меган Маркл и бывшая принца Гарри вышли в свет в одинаковых платьях
Меган Маркл и бывшая принца Гарри вышли в свет в одинаковых платьях
Меган Маркл и бывшая принца Гарри вышли в свет в одинаковых платьях

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Меган Маркл показала свой округлившийся живот на ужине в отеле Grand Pacific, который был организован президентом Фиджи - Джорджем Конроте.

Персоны
Меган МарклПринц Гарри
Место
АвстралияСидней
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