Меган Фокс страстно целовалась с известным рэпером. Фото

Люди 10:46, 18.06.2020 Обновлено: 10:48, 18.06.2020

В сети появились фотографии голливудской актрисы Меган Фокс, где она целуется с рэпером Колсоном Бэйкером, более известным под сценическим именем Machine Gun Kelly.

Папарацци застукали пару, выходящей из бара в Лос-Анджелесе. 34-летняя Меган и 30-летний Колсон шли, державшись за руки, после чего сели в кабриолет и поцеловались, написало издание Daily Mail и опубликовало серию разоблачительных кадров.

dailymail.co.uk
dailymail.co.uk
dailymail.co.uk
dailymail.co.uk

Отметим, что Меган Фокс уже 16 лет замужем за звездой сериала "Беверли-Хиллз, 90210" – 46-летним актером Брайаном Остином Грином. У супругов есть трое сыновей. В мае 2020 года появились слухи, что актеры расстались.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Брайан Остин Грин был замечен в компании порноактрисы.

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