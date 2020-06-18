Меган Фокс страстно целовалась с известным рэпером. Фото

В сети появились фотографии голливудской актрисы Меган Фокс, где она целуется с рэпером Колсоном Бэйкером, более известным под сценическим именем Machine Gun Kelly.

Папарацци застукали пару, выходящей из бара в Лос-Анджелесе. 34-летняя Меган и 30-летний Колсон шли, державшись за руки, после чего сели в кабриолет и поцеловались, написало издание Daily Mail и опубликовало серию разоблачительных кадров.

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

Отметим, что Меган Фокс уже 16 лет замужем за звездой сериала "Беверли-Хиллз, 90210" – 46-летним актером Брайаном Остином Грином. У супругов есть трое сыновей. В мае 2020 года появились слухи, что актеры расстались.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Брайан Остин Грин был замечен в компании порноактрисы.