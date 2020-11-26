Меган Фокс подала на развод с Брайаном Остином Грином

София Ковнир Люди 19:55, 26.11.2020 Обновлено: 20:07, 26.11.2020

Голливудская актриса Меган Фокс подала на развод с актером Брайаном Остином Грином. Пара прожила в браке 10 лет.

В этот же день актер направил ответное заявление, пишет издание "E! News".

Как стало известно, в документах Фокс указала причину развода – "непримиримые разногласия".

Также знаменитость потребовала совместной юридической и физической опеки над детьми.

Стоит отметить, что у супругов есть три сына – Ноа Шеннон Грин, Боди Рэнсом Грин и Джорни Ривер Грин. Кроме того, Фокс является мачехой сына Грина Кассиуса от предыдущих отношений.

Меган Фокс разводится с Брайаном Остином Грином
Корреспондент.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились фотографии голливудской актрисы Меган Фокс, где она целуется с рэпером Колсоном Бэйкером, более известным под сценическим именем Machine Gun Kelly.

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