Меган Фокс подала на развод с Брайаном Остином Грином

Голливудская актриса Меган Фокс подала на развод с актером Брайаном Остином Грином. Пара прожила в браке 10 лет.

В этот же день актер направил ответное заявление, пишет издание "E! News".

Как стало известно, в документах Фокс указала причину развода – "непримиримые разногласия".

Также знаменитость потребовала совместной юридической и физической опеки над детьми.

Стоит отметить, что у супругов есть три сына – Ноа Шеннон Грин, Боди Рэнсом Грин и Джорни Ривер Грин. Кроме того, Фокс является мачехой сына Грина Кассиуса от предыдущих отношений.

Меган Фокс разводится с Брайаном Остином Грином Корреспондент.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились фотографии голливудской актрисы Меган Фокс, где она целуется с рэпером Колсоном Бэйкером, более известным под сценическим именем Machine Gun Kelly.