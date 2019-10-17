Украинский шоумен Сергей Притула поскандалил с женой журналиста Сергея Лещенко Анастасией Топольской.

Девушка назвала Притулу "медийным муд*ком". Пост появился на странице жены Лещенко в Facebook, но является закрытым, сообщает РБК-Украина.

Топольская решила защитить дуэт Анна Мария, который известен своей неоднозначной позицией по Крыму.

"Я тут встряла в спор с Максом Назаровым и мне пришлось посмотреть финал отбора на Евровидение 2019. Сергей Притула, какой же вы все-таки медийный му*ак. Чисто телевизионный развод, тупо провокация и контент для особо чувствительных псевдо патриотов. Вот эти все заигрывания с людскими судьбами на основании родства и семейных связей в корне извращают понятие о семье в целом. Или вы и правда думаете, что "я тебе порадив, я тебе і вб’ю" – это формула национального успеха? Супер треш, конечно", – написала Топольская.

Она вспомнила, как журналисты звонили ее семье в Крым, чтобы узнать подробности их отношений и жизни.

"Типа я такая важная публичная персона, должна сразу отчитаться за жизнь каждого своего родственника и сделать свой выбор "или с вами, или с ними". WTF!" – написала Топольская.

Топольская поскандалила с Притулой

Притула в комментариях к посту дерзко ответил на оскорбление.

"Еще бы понимали разницу между "посоветовали" и "породили", цены бы вам не было. По комплименту в мой адрес – спасибо, заценил! Имею честь, когда женщины подобные вам считают меня му*аком. А за сестер не переживайте, они прекрасно выглядели в этом году на фестивале "Новая Волна" в Сочи. Это в той же стране, в столице которой вы регулярно развлекали мышебратьев в то время, как они убивали украинцев на Донбассе", – написал Притула.

"Сойдемся на том, что быть медийным му*аком почетнее, чем дешевой шоубизнесовой колаборационисткой. Желаю добра и семейного уюта!" – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, финалистки Национального отбора на Евровидение-2019, дуэт ANNA MARIA дали скандальное интервью журналисту Роману Скрыпину, в ходе которого заявили, что "войны в Украине нет", а также отказались признавать аннексию Крыма РФ.

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