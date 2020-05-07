"Мечтаю на женщине": 86-летний Познер отличился заявлением о смерти

Российский ведущий и журналист Владимир Познер рассказал, как мечтает уйти из жизни.

Так, подробностями 86-летний мужчина поделился во время шоу "В гостях у Гордона". По словам Познера, когда придет его время, он хочет, умереть, например, "на женщине или на теннисном корте". Также телеведущий отметил, что мечтает уйти быстро и хочет, чтобы о нем помнили люди и родные (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Владимир Познер Фото: instagram/pozneronline

"Я три раза в неделю занимаюсь теннисом, а два раза фитнесом. При этом я часто думаю о смерти. Разные вещи думаю. Конечно, не хочется совсем, но когда придет этот момент, я хочу, чтобы это случилось быстро. На женщине, например, или на теннисном корте. Я думаю о своих близких и что для них это будет значить. Будут ли обо мне помнить или нет. Хочется, чтобы помнили. Не хотелось бы мучиться совсем и не хочется превратиться в человека, который не смог бы за собой ухаживать", – признался Познер.

Владимир Познер Фото: instagram/pozneronline

Также телеведущий рассказал, когда уйдет с телевидения.

Владимир Познер Фото: instagram/pozneronline

"Когда мне станет ясно, что меня не очень смотрят, что я не интересен – я тут же уйду. Я за этим слежу", – заметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Познер признался, что его посещали мысли о суициде после того, как в 2014 году у него во второй раз обнаружили онкологию.