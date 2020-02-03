"Мечта любого ватника": скандальный Полунин нашел работу на Первом канале в РФ

9 февраля в РФ на Первом канале стартует новый проект "Dance революция", одним из судей в котором будет украинский танцор, который не так давно получил российский паспорт, Сергей Полунин.

В Telegram-канале "Медиатехнолог" отметили, что жителям РФ во время шоу придется наблюдать герб Украины.

instagram.com/poluninink

Скриншот из видео

"В жюри проекта можно будет наблюдать известнейшего танцора украинского происхождения Сергея Полунина, активно демонстрирующего в эфире "Первого" татуировку национального герба Украины. Все дело в том, что операторы выбрали "нерабочую сторону" танцора с которой можно увидеть только левую руку Полунина с Тризубом, когда на правой точно также "наколот" российский двухглавый орел, таким образом сложенные вместе руки образуют мечту любого ватника - единство России и Украины", - говорится в сообщении.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!