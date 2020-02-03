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3 февраля • обновлено в 14:59
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"Мечта любого ватника": скандальный Полунин нашел работу на Первом канале в РФ

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9 февраля в РФ на Первом канале стартует новый проект "Dance революция", одним из судей в котором будет украинский танцор, который не так давно получил российский паспорт, Сергей Полунин.

В Telegram-канале "Медиатехнолог" отметили, что жителям РФ во время шоу придется наблюдать герб Украины.

"Мечта любого ватника": скандальный Полунин нашел работу на Первом канале в РФ

instagram.com/poluninink

"Мечта любого ватника": скандальный Полунин нашел работу на Первом канале в РФ

Скриншот из видео

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"В жюри проекта можно будет наблюдать известнейшего танцора украинского происхождения Сергея Полунина, активно демонстрирующего в эфире "Первого" татуировку национального герба Украины. Все дело в том, что операторы выбрали "нерабочую сторону" танцора с которой можно увидеть только левую руку Полунина с Тризубом, когда на правой точно также "наколот" российский двухглавый орел, таким образом сложенные вместе руки образуют мечту любого ватника - единство России и Украины", - говорится в сообщении.

"Мечта любого ватника": скандальный Полунин нашел работу на Первом канале в РФ

Скриншот из видео

"Мечта любого ватника": скандальный Полунин нашел работу на Первом канале в РФ

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мария Дидык
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фил филька
фил филька
жителям РФ во время шоу придется наблюдать герб Украины. эти упоротые думают что если их символика рф раздражает то россиян должна раздражать символика украины. упоротые, россияне не такие же идиоты как вы)))
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