"Мечта любого ватника": скандальный Полунин нашел работу на Первом канале в РФ

9 февраля в РФ на Первом канале стартует новый проект "Dance революция", одним из судей в котором будет украинский танцор, который не так давно получил российский паспорт, Сергей Полунин.
В Telegram-канале "Медиатехнолог" отметили, что жителям РФ во время шоу придется наблюдать герб Украины.
instagram.com/poluninink
Скриншот из видео
"В жюри проекта можно будет наблюдать известнейшего танцора украинского происхождения Сергея Полунина, активно демонстрирующего в эфире "Первого" татуировку национального герба Украины. Все дело в том, что операторы выбрали "нерабочую сторону" танцора с которой можно увидеть только левую руку Полунина с Тризубом, когда на правой точно также "наколот" российский двухглавый орел, таким образом сложенные вместе руки образуют мечту любого ватника - единство России и Украины", - говорится в сообщении.
Скриншот из видео
Скриншот из видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
Полунин спровоцировал скандал в сети, встав на защиту Путина.
Позже он похвастался татуировкой с президентом РФ, которую набил у себя на груди.
Также он позволил себе высказывание о равенстве полов, упрекнув мужчин.
В ответ на многочисленные высказывания Парижская опера официально отозвала приглашение Полунину.
Позже танцор и вовсе призвал всех молиться за Путина, на которого "выливают много лжи дьявольские организации".
Позже он назвал Путина "лидером всей планеты", а потом и вовсе разразился угрозами из-за него.
Позже он признался, что получает удовольствие от ненависти, которую к нему начали испытывать все после скандальных заявлений о Путине и России.
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