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13 февраля • обновлено в 09:54
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"Мечта любого мужчины!" Брежнева засветила большую грудь в сексуальном наряде. Фото

1.8т
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Украинская певица Вера Брежнева похвасталась пышным декольте на новых фотографиях.

Соблазнительными снимками знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Вера Брежнева

Вера Брежнева

Instagram @ververa

Новости
"Это не Вера!" Брежнева вызвала недоумение фото с отдыха

Так, на фото Брежнева позирует в ярко-синем наряде с глубоким вырезом, который выгодно подчеркнул большую грудь артистки. Завершением образа стало роскошное колье и эффектный макияж.

Вера Брежнева

Вера Брежнева

Instagram @ververa

Вера Брежнева

Вера Брежнева

Instagram @ververa

Пикантные фото Веры не оставили равнодушными поклонников звезды. В комментариях фанаты засыпали артистку комплиментами:

"Бомба", "Какая красавица", "Огонь", "Мечта любого мужчины на этой планете", "Шикарная! Сияете ярче бриллиантов".

"Мечта любого мужчины!" Брежнева засветила большую грудь в сексуальном наряде. Фото
"Мечта любого мужчины!" Брежнева засветила большую грудь в сексуальном наряде. Фото
"Мечта любого мужчины!" Брежнева засветила большую грудь в сексуальном наряде. Фото
"Мечта любого мужчины!" Брежнева засветила большую грудь в сексуальном наряде. Фото
"Мечта любого мужчины!" Брежнева засветила большую грудь в сексуальном наряде. Фото
"Мечта любого мужчины!" Брежнева засветила большую грудь в сексуальном наряде. Фото
"Мечта любого мужчины!" Брежнева засветила большую грудь в сексуальном наряде. Фото
"Мечта любого мужчины!" Брежнева засветила большую грудь в сексуальном наряде. Фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Вера Брежнева нарвалась на критику в сети из-за внешнего вида. На фото певица сфотографировала себя в зеркале, показав свой наряд – серый total-look. Однако модный образ Брежневой не понравился многим поклонникам.

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Автор
Анна Михно
Персона
Вера Брежнева
Место
Украина
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