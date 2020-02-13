"Мечта любого мужчины!" Брежнева засветила большую грудь в сексуальном наряде. Фото

Украинская певица Вера Брежнева похвасталась пышным декольте на новых фотографиях.
Соблазнительными снимками знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.
Вера Брежнева
Instagram @ververa
Так, на фото Брежнева позирует в ярко-синем наряде с глубоким вырезом, который выгодно подчеркнул большую грудь артистки. Завершением образа стало роскошное колье и эффектный макияж.
Вера Брежнева
Instagram @ververa
Вера Брежнева
Instagram @ververa
Пикантные фото Веры не оставили равнодушными поклонников звезды. В комментариях фанаты засыпали артистку комплиментами:
"Бомба", "Какая красавица", "Огонь", "Мечта любого мужчины на этой планете", "Шикарная! Сияете ярче бриллиантов".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Вера Брежнева нарвалась на критику в сети из-за внешнего вида. На фото певица сфотографировала себя в зеркале, показав свой наряд – серый total-look. Однако модный образ Брежневой не понравился многим поклонникам.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся