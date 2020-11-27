Мазур о ненавистном слове после победы над раком: оно звучит для меня, как наждачкой по стеклу

Звезда украинского телевидения, ведущая "1+1" Алла Мазур, которая более года вела борьбу с онкологическим заболеванием, рассказала, какое слово ее больше всего раздражает после перенесенного недуга. Это слово ремиссия.

Так, по словам 55-летней знаменитости, людям со страшным диагнозом онкология очень неприятно любое упоминание о болезни. Об этом Мазур сообщила на личной странице в Facebook, где написала пост о том, как лучше всего поддержать близких, столкнувшихся с этим недугом.

"Вот не люблю я слово "ремиссия"... Лучше – выздоровление. Ибо ремиссия означает для меня – нет, еще не все, далеко не все. Это только перерыв, а потом болезнь вернется! Но ведь откуда знать моим знакомым, кто искренне хочет поддержать и об этой ремиссии спрашивает – как наждачкой по стеклу звучит для меня это слово? Непросто быть рядом с человеком, который с болезнью борется. Хочется утешить. Вдохновить. Внушить веру. Помочь. Но так боишься задеть рану и расшевелить ее еще больше. А что уж говорить, если у твоего друга диагноз "онко", а он не хочет говорить на эту тему вообще?" – написала телеведущая.

Алла Мазур назвала ненавистное слово после победы над раком Instagram Аллы Мазур

Телеведущая подчеркнула, что привычные "держись" или "ты силен, ты победишь" могут звучать совершенно по-разному. Она советует с большой осторожностью подбирать слова в разговоре с больным, чтобы они не ранили его еще больше.

Телеведущая также объяснила, как лучше всего поддержать близких, столкнувшихся с онкологией Instagram Аллы Мазур

"Это действительно целая наука – быть в трудную минуту рядом. Я почувствовала это, когда столкнулась с болезнью близко. Ну а картинки, которые я покажу вам – просто ошеломили и перевернули сознание. Специально перефотографировали и советую внимательно прочитать. Потому что даже не представляла, насколько по-другому могут восприниматься наши привычные "держись" или "ты сильный, ты победишь". Нет, далеко не все тут о восприятии – мое личное. Но благодаря этим фото я также задумалась: как осторожно следует подбирать слова с желанием поддержать. Хотя говорить их, эти слова – нужно обязательно. Ведь они греют. И дают силы. И вселяют веру. Да хранит Небо всех нас. И в трудную минуту – давайте быть рядом", – подытожила Мазур.

Facebook-аккаунт Аллы Мазур

Facebook-аккаунт Аллы Мазур

Facebook-аккаунт Аллы Мазур

Как писал OBOZREVATEL ранее, Алла Мазур вызвала восторг в сети очередной историей о том, как ее поддерживали коллеги, не давая опускать руки из-за состояния здоровья.