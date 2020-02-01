"Мажор", девушка Смолова и особенный ребенок: как выглядят и чем занимаются внуки Ельцина

23 апреля 2007 года умер первый президент России Борис Ельцин, оставив жену, 2 детей и 6 внуков. Чем сейчас занимаются потомки знаменитого деда.

Так, 1 февраля Ельцину могло бы быть 89 лет. OBOZREVATEL решил узнать, как сейчас живут и как выглядят внуки первого президента России.

Наина и Борис Ельцины biography-life.ru

Борис Ельцин-младший

Имя сына младшей дочери президента Татьяны мелькает в росСМИ по двум поводам: или из-за финансовых дел, или из-за любовных. Несмотря на то, что в свои 38 лет Борис до сих пор остается холостяком, женским внимание он не обделен.

Борис Ельцин-младший Instagram @yeltsinboris

В свое время ему приписывали романы с it-girl Шахри Амирхановой, моделями Олесей Сенченко, Маргаритой Аннабердиевой и Тамарой Лазич. Также некоторое время Ельцин-младший встречался с племянницей Михаила Ефремова Ольгой.

Ольга Ефремова Instagram @efra_life

Примечательно, что в сети за Борисом закрепилась слава типичного представителя "золотой молодежи", "мажора" и ловеласа.

Борис Ельцин-младший Instagram @yeltsinboris

Сейчас Ельцин-младший занимается ресторанным бизнесом, а в своем Instagram регулярно публикует снимки, на которых демонстрирует роскошную жизнь – дорогие путешествия, яхты, автомобили.

Борис Ельцин-младший Instagram @yeltsinboris

Борис Ельцин-младший Instagram @yeltsinboris

Борис Ельцин-младший Instagram @yeltsinboris

Борис Ельцин-младший Instagram @yeltsinboris

Мария Юмашева

Долгое время о девушке ничего не было слышно в СМИ, однако не так давно сеть буквально взорвала новость о том, что 17-летняя Мария встречается с 29-летним футболистом Федором Смоловым. Роман подтвердил и сам спортсмен, опубликовав совместное фото с внучкой Ельцина в Instagram.

Федор Смолов и Мария Юмашева Instagram @smolovfedor_10

Федор Смолов и Мария Юмашева Instagram @smolovfedor_10

Примечательно, что поклонники отрицательно отнеслись к роману пары. В частности, многих смутила разница в возрасте между Марией и Федором.

Мария Юмашева Instagram @yeltsinboris

Несмотря на то, что страница девушки в Instagram – закрыта, она часто мелькает на фотографиях своего брата Бориса. В росСМИ пишут, что Мария просто души не чает в Ельцине-младшем.

Борис Ельцин-младший и Мария Юмашева Instagram @yeltsinboris

Борис Ельцин-младший и Мария Юмашева Instagram @yeltsinboris

Борис Ельцин-младший и Мария Юмашева Instagram @yeltsinboris

Борис Ельцин-младший и Мария Юмашева Instagram @yeltsinboris

Мария Юмашева Instagram @yeltsinboris

Борис Ельцин-младший и Мария Юмашева Instagram @yeltsinboris

Так, известно, что недавно брат и сестра вместе отдыхали в Германии.

Борис Ельцин-младший и Мария Юмашева Instagram @yeltsinboris

Глеб Ельцин

Сын младшей дочери Ельцина появился на свет во втором браке и с синдромом Дауна. На протяжении долгого времени семья скрывала болезнь мальчика – домашнее обучение, няни, специализированный интернат и даже спрятанное лицо на фото.

Глеб Ельцин Teleprogramma.pro

Однако однажды Татьяна сама нарушила молчание и рассказала о сыне:

"Он на память помнит сотни классических музыкальных произведений – Бах, Моцарт, Бетховен… Тренер по шахматам поражена тем, как он неординарно мыслит. Еще Глебушка потрясающе плавает всеми стилями", – говорила женщина.

Глеб Ельцин Teleprogramma.pro

Кстати, свое будущее 24-летний Глеб связал именно с плаваньем. Мальчик стал чемпионом Европы по плаванию вольным стилем среди людей с синдромом Дауна, в 2015 году завоевал "золото" и "серебро" на Специальной Олимпиаде в Лос-Анджелесе, в 20 лет стал тренером по плаванью для детей с особенностями развития.

Глеб Ельцин Instagram @yeltsinboris

Екатерина, Мария и Иван Окуловы

Примечательно, что в сети практически нет информации о детях старшей дочери Ельцина Елене Окуловой.

Известно лишь, что Екатерина вышла замуж за одноклассника, от которого родила сына Александра. А Мария в 2003 году вышла замуж за бизнесмена Михаила Жиленкова и дважды стала мамой.

Мария Окулова Instagram @yeltsinboris

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