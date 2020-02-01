"Мажор", девушка Смолова и особенный ребенок: как выглядят и чем занимаются внуки Ельцина

23 апреля 2007 года умер первый президент России Борис Ельцин, оставив жену, 2 детей и 6 внуков. Чем сейчас занимаются потомки знаменитого деда.
Так, 1 февраля Ельцину могло бы быть 89 лет. OBOZREVATEL решил узнать, как сейчас живут и как выглядят внуки первого президента России.
Наина и Борис Ельцины
biography-life.ru
Борис Ельцин-младший
Имя сына младшей дочери президента Татьяны мелькает в росСМИ по двум поводам: или из-за финансовых дел, или из-за любовных. Несмотря на то, что в свои 38 лет Борис до сих пор остается холостяком, женским внимание он не обделен.
Борис Ельцин-младший
Instagram @yeltsinboris
В свое время ему приписывали романы с it-girl Шахри Амирхановой, моделями Олесей Сенченко, Маргаритой Аннабердиевой и Тамарой Лазич. Также некоторое время Ельцин-младший встречался с племянницей Михаила Ефремова Ольгой.
Ольга Ефремова
Instagram @efra_life
Примечательно, что в сети за Борисом закрепилась слава типичного представителя "золотой молодежи", "мажора" и ловеласа.
Борис Ельцин-младший
Instagram @yeltsinboris
Сейчас Ельцин-младший занимается ресторанным бизнесом, а в своем Instagram регулярно публикует снимки, на которых демонстрирует роскошную жизнь – дорогие путешествия, яхты, автомобили.
Борис Ельцин-младший
Instagram @yeltsinboris
Борис Ельцин-младший
Instagram @yeltsinboris
Борис Ельцин-младший
Instagram @yeltsinboris
Борис Ельцин-младший
Instagram @yeltsinboris
Мария Юмашева
Долгое время о девушке ничего не было слышно в СМИ, однако не так давно сеть буквально взорвала новость о том, что 17-летняя Мария встречается с 29-летним футболистом Федором Смоловым. Роман подтвердил и сам спортсмен, опубликовав совместное фото с внучкой Ельцина в Instagram.
Федор Смолов и Мария Юмашева
Instagram @smolovfedor_10
Федор Смолов и Мария Юмашева
Instagram @smolovfedor_10
Примечательно, что поклонники отрицательно отнеслись к роману пары. В частности, многих смутила разница в возрасте между Марией и Федором.
Мария Юмашева
Instagram @yeltsinboris
Несмотря на то, что страница девушки в Instagram – закрыта, она часто мелькает на фотографиях своего брата Бориса. В росСМИ пишут, что Мария просто души не чает в Ельцине-младшем.
Борис Ельцин-младший и Мария Юмашева
Instagram @yeltsinboris
Борис Ельцин-младший и Мария Юмашева
Instagram @yeltsinboris
Борис Ельцин-младший и Мария Юмашева
Instagram @yeltsinboris
Борис Ельцин-младший и Мария Юмашева
Instagram @yeltsinboris
Мария Юмашева
Instagram @yeltsinboris
Борис Ельцин-младший и Мария Юмашева
Instagram @yeltsinboris
Так, известно, что недавно брат и сестра вместе отдыхали в Германии.
Борис Ельцин-младший и Мария Юмашева
Instagram @yeltsinboris
Глеб Ельцин
Сын младшей дочери Ельцина появился на свет во втором браке и с синдромом Дауна. На протяжении долгого времени семья скрывала болезнь мальчика – домашнее обучение, няни, специализированный интернат и даже спрятанное лицо на фото.
Глеб Ельцин
Teleprogramma.pro
Однако однажды Татьяна сама нарушила молчание и рассказала о сыне:
"Он на память помнит сотни классических музыкальных произведений – Бах, Моцарт, Бетховен… Тренер по шахматам поражена тем, как он неординарно мыслит. Еще Глебушка потрясающе плавает всеми стилями", – говорила женщина.
Глеб Ельцин
Teleprogramma.pro
Кстати, свое будущее 24-летний Глеб связал именно с плаваньем. Мальчик стал чемпионом Европы по плаванию вольным стилем среди людей с синдромом Дауна, в 2015 году завоевал "золото" и "серебро" на Специальной Олимпиаде в Лос-Анджелесе, в 20 лет стал тренером по плаванью для детей с особенностями развития.
Глеб Ельцин
Instagram @yeltsinboris
Екатерина, Мария и Иван Окуловы
Примечательно, что в сети практически нет информации о детях старшей дочери Ельцина Елене Окуловой.
Известно лишь, что Екатерина вышла замуж за одноклассника, от которого родила сына Александра. А Мария в 2003 году вышла замуж за бизнесмена Михаила Жиленкова и дважды стала мамой.
Мария Окулова
Instagram @yeltsinboris
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