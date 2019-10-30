Стало известно о новой болезни в семье Заворотнюк

Мать российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, Валентина теряет слух из-за стресса.
Об этом рассказали источники, близкие к семье артистки, сообщает "Комсомольская правда". По словам издания, Валентине уже заказали слуховой аппарат.
Валентина Заворотнюк с дочкой
Фото: newslenta.com
Отмечается, что Заворотнюк не хотела рассказывать матери о болезни, понимая, что это неизбежно отразится на самочувствии пожилой женщины. После того, как Валентине все-таки стало известно о случившемся, соседи рассказали, что стали видеть ее заплаканной и держащейся за сердце.
Анастасия Заворотнюк со своей семьей
Фото: newslenta.com
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Отмечается, что актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал