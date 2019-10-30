Стало известно о новой болезни в семье Заворотнюк

Мать российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, Валентина теряет слух из-за стресса.

Об этом рассказали источники, близкие к семье артистки, сообщает "Комсомольская правда". По словам издания, Валентине уже заказали слуховой аппарат.

Валентина Заворотнюк с дочкой Фото: newslenta.com

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Отмечается, что Заворотнюк не хотела рассказывать матери о болезни, понимая, что это неизбежно отразится на самочувствии пожилой женщины. После того, как Валентине все-таки стало известно о случившемся, соседи рассказали, что стали видеть ее заплаканной и держащейся за сердце.

Анастасия Заворотнюк со своей семьей Фото: newslenta.com

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