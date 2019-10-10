Мать Заворотнюк проведала ее в больнице: как складывались отношения в звездной семье

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая борется с раком, в медицинском учреждении для тяжелобольных пациентов проведала ее мама.

Женщина приходит к дочери каждый день и приносит ей продукты. Также с "прекрасной няней" находятся родственники, которые дежурят у клиники.

Валентина Заворотнюк с дочкой hyser.com.ua

Мать Анастасии Заворотнюк — 76-летняя Валентина Борисовна Заворотнюк — народная артистка Российской Федерации. Ее отношения с дочерью всегда были очень нежными и теплыми.

Анастасия Заворотнюк с мамой bakemeup.spb.ru

Женщина работала в астраханском Театре юного зрителя. Сейчас она вместе с семьей своей дочери живет в подмосковном коттеджном поселке Крекшино.

Валентина Заворотнюк cultin.ru

После того, как Анастасия заболела, мать актрисы стали видеть все более печальной.

"Валя плачет постоянно. У Насти, говорит, сильно голова болит, спать не может. А потом я и Настю увидела… Честно сказать, даже не узнала. Она ведь всегда худенькая была, статуэточка. А здесь такая полная, совсем другой человек. И волос ее роскошных как будто нет, косыночка на голове", — рассказала соседка звездной семьи.

Валентина Заворотнюк с внучкой Скриншот из видео

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