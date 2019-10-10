Мать Заворотнюк проведала ее в больнице: как складывались отношения в звездной семье

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая борется с раком, в медицинском учреждении для тяжелобольных пациентов проведала ее мама.
Женщина приходит к дочери каждый день и приносит ей продукты. Также с "прекрасной няней" находятся родственники, которые дежурят у клиники.
Валентина Заворотнюк с дочкой
hyser.com.ua
Мать Анастасии Заворотнюк — 76-летняя Валентина Борисовна Заворотнюк — народная артистка Российской Федерации. Ее отношения с дочерью всегда были очень нежными и теплыми.
Анастасия Заворотнюк с мамой
bakemeup.spb.ru
Женщина работала в астраханском Театре юного зрителя. Сейчас она вместе с семьей своей дочери живет в подмосковном коттеджном поселке Крекшино.
Валентина Заворотнюк
cultin.ru
После того, как Анастасия заболела, мать актрисы стали видеть все более печальной.
"Валя плачет постоянно. У Насти, говорит, сильно голова болит, спать не может. А потом я и Настю увидела… Честно сказать, даже не узнала. Она ведь всегда худенькая была, статуэточка. А здесь такая полная, совсем другой человек. И волос ее роскошных как будто нет, косыночка на голове", — рассказала соседка звездной семьи.
Валентина Заворотнюк с внучкой
Скриншот из видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
4 октября сообщалось, что Заворотнюк погасила все долги.
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