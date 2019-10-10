Главная Новости
10 октября • обновлено в 14:03
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Мать Заворотнюк проведала ее в больнице: как складывались отношения в звездной семье

4.7т Читать материал на украинском

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая борется с раком, в медицинском учреждении для тяжелобольных пациентов проведала ее мама.

Женщина приходит к дочери каждый день и приносит ей продукты. Также с "прекрасной няней" находятся родственники, которые дежурят у клиники.

Валентина Заворотнюк с дочкой

Валентина Заворотнюк с дочкой

hyser.com.ua

Новости
"Горячая!" Полуголая племянница Ротару взволновала сеть пикантным фото

Мать Анастасии Заворотнюк — 76-летняя Валентина Борисовна Заворотнюк — народная артистка Российской Федерации. Ее отношения с дочерью всегда были очень нежными и теплыми.

Анастасия Заворотнюк с мамой

Анастасия Заворотнюк с мамой

bakemeup.spb.ru

Женщина работала в астраханском Театре юного зрителя. Сейчас она вместе с семьей своей дочери живет в подмосковном коттеджном поселке Крекшино.

Валентина Заворотнюк

Валентина Заворотнюк

cultin.ru

После того, как Анастасия заболела, мать актрисы стали видеть все более печальной.

"Валя плачет постоянно. У Насти, говорит, сильно голова болит, спать не может. А потом я и Настю увидела… Честно сказать, даже не узнала. Она ведь всегда худенькая была, статуэточка. А здесь такая полная, совсем другой человек. И волос ее роскошных как будто нет, косыночка на голове", — рассказала соседка звездной семьи.

Валентина Заворотнюк с внучкой

Валентина Заворотнюк с внучкой

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
1
Смешно
0
Интересно
16
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel