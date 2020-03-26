Мать Собчак попала в больницу: подозревают коронавирус

Мать ведущей Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу с подозрением на коронавирус.

Женщина обратилась в одну из ведомственных больниц за медицинской помощью, а оттуда ее увезли в больницу в Коммунарке. Об этом сообщает "Пятый канал".

В настоящее время член Совфеда проходит обследование, у нее взяты мазки на анализ. Нарусову привезли в медицинское учреждение днем 25 марта из деревни Горки.

Глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что Людмила Нарусова приняла решение самоизолироваться в связи с тем, что общалась с людьми, приехавшими из-за границы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Владимир Винокур резко высказался о госпитализации советского артиста Льва Лещенко с подозрением на коронавирус.

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