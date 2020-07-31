Мать рэпера Картрайта рассказала об отношениях сына и его жены
Мать рэпера Картрайта рассказала об отношениях сына и его жены. LiveJournal
Мать российского рэпера Энди Картрайта, тело которого жена Марина Кохал расчленила, Валентина Юшко рассказала, что супруги с ребенком хотели переехать жить в Украину, где родился музыкант.
Об этом женщина рассказала в интервью изданию "КП". Валентина призналась, что ни разу не видела любимую своего сына.
"Они познакомились в Интернете. Она с Алтая, как мне Саша говорил. Он меня с ней познакомил, когда поехал в Санкт-Петербург. Она там жила, он к ней туда поехал. Я ее лично не знаю, я с ней говорила только по телефону и в Skype. Сын мне часто рассказывал о ней, как будто у них все было нормально", – рассказала мать рэпера.
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По ее словам, супруги думали о том, чтобы переехать жить в Украину. Женщина не верит, что ее сын умер от наркотиков. Она считает, что произошло убийство.
"Мне жаль ребенка, который останется сиротой. Если нам отдадут его, я заберу. Если она это сделала, Бог ей судья. Пусть доказывают. Она адекватна, но всякое случается в жизни. Откуда я знаю, что человек может в порыве гнева или ссоры сделать? Меня волнует только, как забрать своего ребенка и внука. Я хочу похоронить Сашу в Украине", – отметила Валентина.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Российский рэпер украинского происхождения Энди Картрайт (Александр Юшко) скончался в Санкт-Петербурге. Марина Кохал якобы узнала о смерти мужа, рэпера Энди Картрайта, никому об этом не рассказала, расчленила тело и разложила по пакетам. Полиция узнала о смерти музыканта на четвертый день.
Впоследствии СМИ распространили фейковую информацию, что жена предварительно постирала органы рэпера в стиральной машинке и отварила их с солью.
Следователи задержали Марину по подозрению в убийстве. Кохал сообщила правозащитникам, что 25 июля вернулась домой и нашла своего мужчину без сознания, а рядом с ним лежал шприц. В панике Марина решила, что случилось передозировка. Однако она не исключает, что он мог умереть от сердечного приступа.