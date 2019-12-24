Мать Лободы собрала всю большую семью за одним исключением

Мать певицы Светланы Лободы Наталья 22 декабря собрала всю большую семью - за одним исключением.
Фотографии со встречи Наталья Лобода опубликовала в Инстаграм.
"Вчера состоялся наш семейный корпоратив. Каждый год мы собираемся всей нашей большой семьей, чтобы поздравить друг друга, узнать новости и просто провести классно время. Ведь Новый год - праздник, который возвращает нас в детство!" - подписала она фотографии.
При этом на снимках нет Светланы Лободы.
"Где Света", - спрашивают в комментариях. "Работает", - отвечают ей.
Недавно Светлана Лобода вместе с семьей приняла участие в программе "Сегодня вечером", на российском Первом канале.
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