Мать Лободы собрала всю большую семью за одним исключением

Мать певицы Светланы Лободы Наталья 22 декабря собрала всю большую семью - за одним исключением.

Фотографии со встречи Наталья Лобода опубликовала в Инстаграм.

"Вчера состоялся наш семейный корпоратив. Каждый год мы собираемся всей нашей большой семьей, чтобы поздравить друг друга, узнать новости и просто провести классно время. Ведь Новый год - праздник, который возвращает нас в детство!" - подписала она фотографии.

При этом на снимках нет Светланы Лободы.

"Где Света", - спрашивают в комментариях. "Работает", - отвечают ей.

Недавно Светлана Лобода вместе с семьей приняла участие в программе "Сегодня вечером", на российском Первом канале.

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