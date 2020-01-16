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16 января • обновлено в 23:46
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Мать Лободы "съела бяку": видео

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Мать известной украинской и российской певицы Светланы Лободы решила попробовать жареных кузнечиков и показала, что из этого вышло.

В своем Instagram-аккаунте Наталья Лобода рассказала, что насекомых употребляют в пищу во многих странах, тогда как "абсолютным хитом" являются кузнечики. Лобода поделилась видео с моментом, где она решила попробовать жареного кузнечика, которого все же не стала есть.

"Если когда-то человек, никогда раньше не пробовавший насекомых, все же решит сделать это, скорее всего, это будут именно кузнечики. Вот мы и решили попробовать!!!" – написала она.

Мать Лободы "съела бяку": видео

Один из пользователей сети решил кратко и лаконично выразить свои эмоции после просмотренного видео.

"Бякаа", - прокомментировал dayanelloo.

Мать Лободы "съела бяку": видео

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