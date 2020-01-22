Мать Лободы оказалась неряхой

Мать знаменитой украинской певицы Светланы Лободы Наталья Лобода неприятно удивила людей отношением к своей одежде.

Она показала его последними опубликованными фото в Instagram.

Отмечается, что Наталья отправилась путешествовать по самым необычным местам в Мексике, посетила потомков и наследие цивилизации Майя, что оставило ей много ярких и незабываемых впечатлений.

Однако, на одном из фото четко видно, что на светло-голубой блузке женщины на самом видном месте находится большое пятно.

Но это не помешало ей выложить фото на всеобщее обозрение:

Напомним, ранее мы писали, какие пикантные фото делает молодая тезка Софии Ротару.

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