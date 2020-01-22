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22 января • обновлено в 08:51
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Мать Лободы оказалась неряхой

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Мать знаменитой украинской певицы Светланы Лободы Наталья Лобода неприятно удивила людей отношением к своей одежде.

Она показала его последними опубликованными фото в Instagram.

Отмечается, что Наталья отправилась путешествовать по самым необычным местам в Мексике, посетила потомков и наследие цивилизации Майя, что оставило ей много ярких и незабываемых впечатлений.

Однако, на одном из фото четко видно, что на светло-голубой блузке женщины на самом видном месте находится большое пятно.

Мать Лободы оказалась неряхой

Но это не помешало ей выложить фото на всеобщее обозрение:

Побывали в очень интересных местах Мексики, где живет народ Майя, который является потомком племён, создавшего древнюю цивилизацию Майя. Ездили в город Майя -Коба, где расположена "Великая пирамида" или Нооч Муль, высотой 42 м, на которую пытались даже подняться! Были в селении, расположенном далеко от трассы в джунглях. Там нет электричества, телевизора, телефона. Но зато есть чистый воздух, озеро с чистой, как слеза, дождевой водой, пение птиц, шелест деревьев. Это была удивительная, незабываемая поездка!!!

Публикация от Наталья Лобода (@loboda.nata)

Напомним, ранее мы писали, какие пикантные фото делает молодая тезка Софии Ротару.

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