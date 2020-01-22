Мать Лободы оказалась неряхой

Мать знаменитой украинской певицы Светланы Лободы Наталья Лобода неприятно удивила людей отношением к своей одежде.
Она показала его последними опубликованными фото в Instagram.
Отмечается, что Наталья отправилась путешествовать по самым необычным местам в Мексике, посетила потомков и наследие цивилизации Майя, что оставило ей много ярких и незабываемых впечатлений.
Однако, на одном из фото четко видно, что на светло-голубой блузке женщины на самом видном месте находится большое пятно.
Но это не помешало ей выложить фото на всеобщее обозрение:
Побывали в очень интересных местах Мексики, где живет народ Майя, который является потомком племён, создавшего древнюю цивилизацию Майя. Ездили в город Майя -Коба, где расположена "Великая пирамида" или Нооч Муль, высотой 42 м, на которую пытались даже подняться! Были в селении, расположенном далеко от трассы в джунглях. Там нет электричества, телевизора, телефона. Но зато есть чистый воздух, озеро с чистой, как слеза, дождевой водой, пение птиц, шелест деревьев. Это была удивительная, незабываемая поездка!!!
Напомним, ранее мы писали, какие пикантные фото делает молодая тезка Софии Ротару.
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