Мать Илона Маска поделилась видео с "бэби Икс": ребенка назвали самым милым за весь год

Появилось видео, на котором Илон Маск нянчится со своим сыном X AE A-XII. Пользователей этот ролик растрогал и они даже увидели в нем новый мем.

Ролик опубликовала мать изобретателя Мэй Маск в Twitter. На нем видно, как Илон общается с сыном и спрашивает у того "кто его мальчик".

"Кто мой мальчик? А я кто? Это твой папа говорит. Привет, малыш Х", – сказал Маск на видео.

В комментариях пользователи были растроганы таким роликом, а фразу "Это папа говорит" решили превратить в мем. Впрочем, не обошлось и без шуток.

"Срочно нужен новый мем: "Это папа говорит!", "Это самое милое видео, которое я видел за весь год", "У него такое лицо будто: "Какого черта? Илон Маск – мой папа!", "Кто я? Ахах, Илон говорит Х об экзистенциальном кризисе очень рано", "Как мило, малыш Х! Они оба очаровательны", – написали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал отцом в шестой раз – у него родился сын. Матерью ребенка является певица Граймс (Клэр Элис Буше).