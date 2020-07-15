Мать Бритни Спирс подала в суд из-за миллионов дочери

Мать 38-летней американской певицы Бритни Спирс подала запрос в окружной суд Лос-Анджелеса (США), потому что хочет контролировать финансы дочери.

Линн Спирс заявила, что хочет получить специальное сообщение по всем вопросам, в том числе фонда SJB Revocable Trust, который владеет большинством многомиллионных активов звезды, пишет издание The Blast.

Бритни Спирс с мамой Instagram @britneyspears

Певица подала заявку на открытие фонда в 2004 году, чтобы передать часть средств двум своим сыновьям в будущем. Он также был создан для того, чтобы "распоряжаться ее материальными и финансовыми активами в течение жизни и обеспечивать распределение этих активов после ее смерти".

Также Линн Спирс в мае 2019 года подала документы в суд, чтобы ей рассказали детали опекунства, которое несколько лет осуществлял отец звезды Джеймс Спирс. Она попросила созвать экстренное заседание суда, чтобы она смогла получить информацию по лечению своей дочери, которая страдает от изнурительных эмоциональных проблем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бритни Спирс застали во время прогулки в парке и обнародовали ее фото без фильтров и фотошопа.