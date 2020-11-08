"МастерШеф"10: кто покинул проект в 10 выпуске

В новом выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" на канале СТБ участников кулинарного проекта ждала настоящая ожесточенная борьба за место на шоу.

Так, в 10 выпуске "Мастер Шеф" покинула проект Екатерина Демьянова.

Покинула проект Екатерина Демьянова. stb.ua

В первой части шоу для конкурса участники разделились на три команды. Богдан Сиротенко стал капитаном зеленых, Мария Кривенко – синих, а Екатерина Демьянова – красных. Участники столкнулись с ребусом – нужно было расшифровать изображение с ассоциациями к рецептам, процессов приготовления или характерными ингредиентами. Если кулинары не могли отгадать картинку, право переходило в другую команду. И так до тех пор, пока одна из команд не забронирует приготовления блюда.

В конечном итоге победила команда синих – Марии Кривенко. Команда красных во главе с Екатериной Демьянов проиграла. Черные фартуки сегодня надели на себя Катя и Алина.

Во втором конкурсе на шоу "Мастер Шеф" капитаном красной команды стала Мария Кривенко, желтой – Богдан Сиротенко, и синей – Александр Горчаков. Участники с каждой команды должны были приготовить по три блюда. На каждом из них капитаны выбирали по три человека из своей команды, которые оставались готовить на кухне. Другие же отдыхали на балконе.

Участники должны были приготовить блюдо за 20 минут. Когда время заканчивалось, члены жюри пробовали блюда, и команда получала один балл. После этого переходили ко второму этапу, в котором участники должны были приготовить новую, более сложную блюдо уже за 15 минут. Третье блюдо команды готовили в полном составе, поскольку на нее судьи выделили 10 минут.

На этом этапе команда красных была самой слабой и черные фартуки на себя одели Ирина Раковчен и Мария Кривенко.

На битву черных фартуков попали Ира Раковчен Екатерина Демьянова, Мария Кривенко и Алина Матвийчук. В этот раз жюри придумали еще одно испытание – голосования. На столе перед участниками поставили семь видов рыбы и морепродуктов разного качества. И именно от участников в белых фартуках зависело, какие ингредиенты получат четыре кулинара. Жюри не ограничивало в выборе: готовить можно было что угодно. Главное, чтобы результат радовал и судей проекту, и участников.

По итогу, Раковчен, Кривенко и Матвийчук хорошо справились с приготовлением своих блюд. А вот Демьянова, по словам судей, оказалась слабее, поскольку много времени потратила на выяснение отношений с другими участниками шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, кто покинул шоу "Холостячка" на СТБ в третьем выпуске.