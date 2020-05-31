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31 мая • обновлено в 15:27
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Массовые беспорядки в США: на митинге заметили Эмили Ратаковски

1.6т
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Американская модель Эмили Ратаковски посетила один из митингов организованных из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе.

Так, она появилась на акции протеста с плакатом. Соответствующие фото Ратаковски разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

instagram.com/emrata

Ратаковски разместила ряд фотографий, на которых запечатлила митинг в Лос-Анджелесе.

Массовые беспорядки в США: на митинге заметили Эмили Ратаковски

instagram.com/emrata

Массовые беспорядки в США: на митинге заметили Эмили Ратаковски

instagram.com/emrata

Массовые беспорядки в США: на митинге заметили Эмили Ратаковски

instagram.com/emrata

Массовые беспорядки в США: на митинге заметили Эмили Ратаковски

instagram.com/emrata

Массовые беспорядки в США: на митинге заметили Эмили Ратаковски

instagram.com/emrata

Массовые беспорядки в США: на митинге заметили Эмили Ратаковски

instagram.com/emrata

Массовые беспорядки в США: на митинге заметили Эмили Ратаковски

instagram.com/emrata

Как сообщал OBOZREVATEL, гибель 46-летнего Джорджа Флойда в Миннеаполисе вызвала массовые беспорядки после появления видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров прижал коленом ему шею. Задержанный говорил, что не может дышать, однако это не остановило полицейского. Флойд скончался в больнице 25 мая.

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Читайте все новости по теме "Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими" на OBOZREVATEL.

Автор
Мария Дидык
Тема
Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими
Персона
Эмили Ратаковски
Место
США Лос-Анджелес
Теги
митинг шоу-бизнес
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