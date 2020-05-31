Массовые беспорядки в США: на митинге заметили Эмили Ратаковски

Американская модель Эмили Ратаковски посетила один из митингов организованных из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе.

Так, она появилась на акции протеста с плакатом. Соответствующие фото Ратаковски разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Эмили Ратаковски instagram.com/emrata

Ратаковски разместила ряд фотографий, на которых запечатлила митинг в Лос-Анджелесе.

instagram.com/emrata

instagram.com/emrata

instagram.com/emrata

instagram.com/emrata

instagram.com/emrata

instagram.com/emrata

instagram.com/emrata

Как сообщал OBOZREVATEL, гибель 46-летнего Джорджа Флойда в Миннеаполисе вызвала массовые беспорядки после появления видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров прижал коленом ему шею. Задержанный говорил, что не может дышать, однако это не остановило полицейского. Флойд скончался в больнице 25 мая.

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