"Маска не спасет": 73-летняя актриса Васильева рассказала о заражении коронавирусом

1 мая российскую актрису Татьяну Васильеву госпитализировали с подозрением на коронавирус. При этом сама артистка не понимает, где она могла подхватить вирус.

В интервью изданию Sobesednik.ru Васильева рассказала, что врачи диагностировали у нее двустороннюю пневмонию.

"Мне подтвердили пневмонию, думаю, что это то самое. Вирус!" – говорит звезда.

Татьяна Васильева kvartiravmoskve.ru

По словам актрисы, она больше месяца почти не выходила из дома, носила маску, перчатки и пользовалась антисептиками, однако это не уберегло ее от вируса:

"Знаете, неизвестно, где это произойдет. Я полтора месяца почти не выходила из дома. Ну да, как все люди, ходила в аптеку и в магазин. В маске, в перчатках, вся проспиртованная, в каких-то гелях намазанная. Ручки в квартире протираю постоянно специальным раствором. А как же! И как выяснилось, это не спасет! По крайней мере, у меня это не получилось. Вот пока люди сидят дома… Но ведь они выйдут. Проблема еще впереди, не уверена, что все это скоро закончится. Когда разрешат всем ходить на работу, то будет, не "третья волна", а будет что-то глобальное. Чем больше ты сидишь дома, тем, получается, хуже. Ты лишаешься естественного иммунитета, выходишь на улицу как будто бы только из больницы, переболев тяжелой болезнью. Это противоестественно для человека! Ты должен понимать, что, когда ты все время ходишь в маске, в перчатках, все время дезинфицируешь себя, это не решает всех проблем! Организм восстанет против, если он всегда в маске, в перчатках и в спирту!"

Татьяна Васильева allwomens.ru

Кроме того, Васильева рассказала о ситуации в больнице из-за коронавируса:

"Я увидела в больнице непорядок… Передо мной кто-то куда-то бессмысленно ходит, в этих водолазных костюмах, упакованные. Я понимаю, что им тяжело. Но ведь все нерационально! Они долго сидят перед компьютерами, я сижу перед ними, они что-то печатают-печатают. Бумажки какие-то! Бред! Нужно быть мобильными. Потом вы спросите меня, чем я болела раньше, а сейчас помогите!"

Татьяна Васильева gazeta.ru

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