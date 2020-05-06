Главная Новости
6 мая • обновлено в 09:51
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Маска не спасет": 73-летняя актриса Васильева рассказала о заражении коронавирусом

8.9т
Читать материал на украинском

1 мая российскую актрису Татьяну Васильеву госпитализировали с подозрением на коронавирус. При этом сама артистка не понимает, где она могла подхватить вирус.

В интервью изданию Sobesednik.ru Васильева рассказала, что врачи диагностировали у нее двустороннюю пневмонию.

"Мне подтвердили пневмонию, думаю, что это то самое. Вирус!" – говорит звезда.

Татьяна Васильева

Татьяна Васильева

kvartiravmoskve.ru

По словам актрисы, она больше месяца почти не выходила из дома, носила маску, перчатки и пользовалась антисептиками, однако это не уберегло ее от вируса:

"Знаете, неизвестно, где это произойдет. Я полтора месяца почти не выходила из дома. Ну да, как все люди, ходила в аптеку и в магазин. В маске, в перчатках, вся проспиртованная, в каких-то гелях намазанная. Ручки в квартире протираю постоянно специальным раствором. А как же! И как выяснилось, это не спасет! По крайней мере, у меня это не получилось. Вот пока люди сидят дома… Но ведь они выйдут. Проблема еще впереди, не уверена, что все это скоро закончится. Когда разрешат всем ходить на работу, то будет, не "третья волна", а будет что-то глобальное. Чем больше ты сидишь дома, тем, получается, хуже. Ты лишаешься естественного иммунитета, выходишь на улицу как будто бы только из больницы, переболев тяжелой болезнью. Это противоестественно для человека! Ты должен понимать, что, когда ты все время ходишь в маске, в перчатках, все время дезинфицируешь себя, это не решает всех проблем! Организм восстанет против, если он всегда в маске, в перчатках и в спирту!"

Татьяна Васильева

Татьяна Васильева

allwomens.ru

Кроме того, Васильева рассказала о ситуации в больнице из-за коронавируса:

"Я увидела в больнице непорядок… Передо мной кто-то куда-то бессмысленно ходит, в этих водолазных костюмах, упакованные. Я понимаю, что им тяжело. Но ведь все нерационально! Они долго сидят перед компьютерами, я сижу перед ними, они что-то печатают-печатают. Бумажки какие-то! Бред! Нужно быть мобильными. Потом вы спросите меня, чем я болела раньше, а сейчас помогите!"

Татьяна Васильева

Татьяна Васильева

gazeta.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что клавишник британской рок-группы The Stranglers Дэйв Гринфилд умер после положительного результата теста на коронавирус. Ему был 71 год.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персона
Татьяна Васильева
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
10
Интересно
10
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 13184.

    Вылечились: 2097. Умерли: 327.

  • В мире заболели уже более 3,7 миллиона человек, погибли – 258 тысяч.

  • В Израиле создали уникальный препарат от коронавируса, который является и вакциной, и лекарством.

  • Врачи рассказали о массе обращений больных коронавирусом, у которых единственный симптом - на ногах.

  • В США две компании начали испытание вакцины от COVID-19 на людях.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги