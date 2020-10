"Маска" и "Маскарад": между двумя украинскими телеканалами разгорелся скандал из-за "плагиата"

Телеканал "Украина" обвинил "1+1" в воровстве формата телепередачи "Маскарад", которая вышла на "плюсах" 3 октября, и пригрозил конкурентам судом.

Так, по мнению ТРК "Украина", в "Маскараде" были незаконно использованы все "фишки" и форматные элементы популярного за рубежом шоу The Masked Singer, права на адаптацию и показ которого канал "Украина" купил у компании Fremantle весной 2020 года, после чего снял шоу "Маска".

"ООО "ТРК "Украина", как правообладатель формата The Masked Singer на территории Украины, считает, что пиратское поведение телеканала "1+1" в отношении формата The Masked Singer нарушает права и законные интересы телеканала "Украина". Вопрос о нарушении прав ООО "ТРК "Украина" будет передан в суд. Также телеканал "Украина" обратится за защитой своих прав в Международную организацию по признанию и защите форматов FRAPA (Format Recognition and Protection Association)", – говорится в сообщении пресс-службы телеканала "Украина".

Также телеканал обратился к Министру культуры Александру Ткаченко с призывом выразить публичную позицию относительно действий телеканала "1+1" по подделке формата.

На "плюсах" же категорически отвергли обвинения со стороны телеканала "Украина" и заявили, что готовы отстаивать свою позицию. Также в "1+1" заявили, что передача "Маскарад" является адаптацией румынского формата Mysteries In The Spotlight, который был творчески доработан командой канала.

"Мы не совсем понимаем смысл претензий. Как и любой другой телеканал в Украине, мы имеем право покупать и адаптировать различные мировые форматы в Украине. В заявлении конкурентов речь идет о другом формате, однако нам трудно оценить сходство – пока на украинском рынке нет продукта, с которым мы могли бы сравнить нашу адаптацию", – заявили в "1+1".

Позже в спор телеканалов "Украина" и "1+1" из-за телешоу "Маскарад" и "Маска" вмешалась международная компания Fremantle – дистрибутор формата The Masked Singer от MBC.

"Мы явно очень разочарованы действиями "1+1". Несмотря на заверения, которые они дали нам и владельцу формата The Masked Singer MBC, о том, что они будут делать оригинальную версию Mysteries in the Spotlight, совершенно очевидно, что на самом деле шоу, которое они произвели, намного ближе к The Masked Singer, чем к Mysteries in the Spotlight. Мы передадим этот вопрос на рассмотрение в FRAPA, индустриальную ассоциацию, занимающуюся защитой форматов, чтобы получить их заключение относительно действий "1+1", а затем скоординируем наши последующие совместные шаги с нашими партнерами TРK "Украина" и MBC", – отреагировали во Fremantle.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская юмористическая студия "Дизель шоу" обвинила "Квартал 95" в воровстве шуток. Позже комедийный ведущий Майкл Щур (Роман Витонив) высмеял скандал, который возник между ними.