Маск назвал COVID-19 "разновидностью простуды" и описал свои симптомы

Основатель компании SpaceX, генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что, скорее всего, болеет коронавирусом в легкой форме

Об своем "умеренном случае" COVID-19 американский миллиардер написал на странице в Twitter, отвечая одному из подписчиков. Тот спросил, коронавирус у Маска или нет.

Изобретатель также отметил, что получает совершенно разные результаты из лабораторий.

"Мои симптомы – это симптомы легкой простуды, что не удивительно, поскольку коронавирус – это разновидность простуды", – считает Маск.

Добавим, некоторые пользователи не согласились с этой формулировкой Маска, указав на опасность новой инфекции.

Скриншот

Напомним, ранее Маск заявил, что вероятно заразился коронавирусом. У него проявились симптомы простуды, а два из четырех тестов на COVID-19 показали положительный результат, сказал он.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Илон Маск заявил, что не будет делать прививку против COVID-19, когда вакцина станет доступной. Предприниматель объяснил свое решение тем, что он и его дети не входят в группу риска.

СМИ при этом заявляли, что Маск якобы намерен купить немецкую компанию CureVac, чтобы наладить производство вакцин от COVID-19.