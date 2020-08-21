Машиной Ефремова в момент ДТП управлял "известный человек", – адвокат

Адвокат Ефремова заявил об "известном человеке" за рулем авто в момент ДТП. Фото rupres.com.
За рулем автомобиля российского актера Михаила Ефремова в момент смертельного ДТП находился "известный человек".
Об этом после заседания в Пресненском суде 20 августа заявил адвокат артиста Эльман Пашаев. Он не уточнил, кто именно это был, передают РИА Новости.
"Позже все узнаете, это будет изюминка", – сказал защитник.
Напомним, на заселении суда 20 августа свидетель со стороны защиты Ефремова Александр Кобец рассказал, что актер не управлял автомобилем в момент аварии.
По его словам, за рулем был человек без седины возрастом от 35 до 38 лет. У него были темные волосы, темно-серая футболка и жилетка.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по ст. 264 ч. 4 УК РФ. Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
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