Машиной Ефремова в момент ДТП управлял "известный человек", – адвокат

Адвокат Ефремова заявил об "известном человеке" за рулем авто в момент ДТП. Фото rupres.com.

За рулем автомобиля российского актера Михаила Ефремова в момент смертельного ДТП находился "известный человек".

Об этом после заседания в Пресненском суде 20 августа заявил адвокат артиста Эльман Пашаев. Он не уточнил, кто именно это был, передают РИА Новости.

"Позже все узнаете, это будет изюминка", – сказал защитник.

Напомним, на заселении суда 20 августа свидетель со стороны защиты Ефремова Александр Кобец рассказал, что актер не управлял автомобилем в момент аварии.

По его словам, за рулем был человек без седины возрастом от 35 до 38 лет. У него были темные волосы, темно-серая футболка и жилетка.

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