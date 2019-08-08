Машина звезды "50 оттенков серого" чуть не убила пешехода: как это произошло

Звезда популярного фильма "50 оттенков серого" Дакота Джонсон и ее бойфренд Крис Мартин чуть не убили пешехода в Нью-Йорке.

По данным DailyMail, авария по вине водителя случилась после того, как актриса посетила ток-шоу Джимми Феллона.

Актеры Джейми Дорнан и Дакота Джонсон Ivona - bigmir)net

В частности, Джонсон возвращалась из студии, когда шофер не справился с управлением и вылетел на красный свет на пешеходный переход. В этот момент как раз дорогу переходила 25-летняя женщина с мужем и сыном.

Пострадавшая после ДТП с машиной Джонсон DailyMail

Известно, что женщина получила серьезную травму. Госпитализировали пострадавшую на носилках в районную больницу, так как авто проехалось ей по ноге.

Тем временем, решать вопросы с полицией стал Мартин, а Дакота в это время пересела в другую машину, чтобы скрыться от фотографов.

Полиция и медики на месте происшествия DailyMail

Крис Мартин DailyMail

Место ДТП DailyMail

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актер Джейми Дорнан из "Пятьдесят оттенков" открыл правду о том, каким образом снимались сцены сексуального характера.

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