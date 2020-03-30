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30 марта • обновлено в 22:18
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Маша Ефросинина жестко высказалась об украинцах из-за нарушений карантина: положили х*й

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Знаменитая телеведущая Маша Ефросинина жестко высказалась об украинцах, нарушающих карантин.

Так, по словам звезды, многие хейтеры критикуют ее из-за фото, сделанных на собственной даче, где она с семьей находится в изоляции на время карантина. В то время как сами проводят отдых с родственниками или друзьями на природе, не думая о пандемии коронавируса. Об этом Ефросинина сообщила на своей странице в Instagram.

Маша Ефросинина

Маша Ефросинина

Фото: instagram/mashaefrosinina

"Вы толпами сидите в лесах и парках на шашлыках. Но в то же время перечисляете количество вилок и ножей на моем фото, чтобы обвинить в том, что я не соблюдаю карантин. Хотя мы с семьей находимся на собственной даче в изоляции", – написала Ефросинина.

Маша Ефросинина

Маша Ефросинина

Фото: instagram/mashaefrosinina

Также телеведущая отметила, что многие украинцы "плевать хотели" на круглосуточные призывы Минздрава, президента и всех публичных людей оставаться дома. Поэтому количество инфицированных растет, а карантин может затянуться надолго.

"Вы кричите, что государство ничего для своего народа не делает, и медицина у нас в ж*пе. А сами положили х*й на круглосуточные призывы оставаться дома... Количество больных растет быстрее самых пессимистичных прогнозов. Вы упрекаете меня и всех, кто помогает и призывает помогать, в том, что мы жлобы и нищие. А сами не можете затянуть пояса на три долб*ные недели, чтобы самим не умереть, детей своих же родных не заразить, и не дать стране упасть в коллапс от массовой трагедии и в экономический паралич на долгие годы... Что ж, люди! Продолжайте в том же духе, посидим пару лет на карантине", – подытожила Ефросинина.

"Положили х*й": Ефросинина жестко высказалась об украинцах из-за нарушений карантина

Фото: instagram/mashaefrosinina

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеведущая и певица Ольга Бузова наехала на россиян, которые вместо соблюдения режима самоизоляции отправились на шашлыки, не думая об угрозе коронавируса.

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Автор
Кристина Долматова
Тема
Коронавирус
Персона
Маша Ефросинина
Место
Украина
Теги
карантин шоу-бизнес шоу
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