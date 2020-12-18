Маша Ефросинина заразилась коронавирусом: как себя чувствует телеведущая

Украинская телеведущая Маша Ефросинина заявила, чтозаразилась коронавирусом. Знаменитость рассказала поклонникам о своем самочувствии.

Так, по словам 38-летней Ефросининой, она расстроена из-за такого "подарка" ко Дню святого Николая и Новому году. Телеведущая также добавила, что чувствует себя плохо. Такими подробностями она поделилась на личной странице в Instagram.

"Так выглядит победа в конкурсе на самый плохой подарок к Николаю и Новому году. Чувствую себя ужасно. Нахожусь под контролем докторов, честно выполняю предписания! Пытаюсь не сойти с ума от осознания того, какое количество запланированного и важного отменилось одним ковырянием в носу для ПЦР", – написала телеведущая.

Ефросинина также уточнила, что заболела одна, поэтому была вынуждена самоизолироваться от семьи.

"Моя семья здорова и по-быстрому отселила меня на чердак. В общем, замечательное окончание охеренного года!" – подытожила она.

Маша Ефросинина – телеведущая, актриса, общественный деятель, идейный вдохновитель серии благотворительных мероприятий Charity weekend. Также она почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский актер и звезда сериала "Кто в доме хозяин?" Андрей Носков признался, что заболел коронавирусом.