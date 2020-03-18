Maruv завела сеть горячим фото в белье и чулках

Украинская певица Maruv (Анна Корсун) поделилась пикантным фото, на котором позирует в сексуальном наряде.

Так, фотография была опубликована на личной странице знаменитости в Instagram.

Maruv Instagram @maruvofficial

На снимке Maruv сфотографирована в соблазнительном белье, черных чулках и перчатках. Аппетитные формы певица прикрыла нежно-розовой фатиновой накидкой.

Таким снимком артистка предупредила своих поклонников о переносе мартовских концертов.

Пользователи, увидев пикантное фото Maruv, засыпали артистку восторженными комментариями:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица MARUV удивила поклонников странным образом. Она показала снимок, на котором позировала в латексном костюме.

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