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/Люди

MARUV завела публику в Казахстане откровенным нарядом: пикантные фото

3.1тЧитать материал на украинском

Победительница Национального отбора на Евровидение-2019 MARUV (Анна Корсун), которая в итоге отказалась ехать на песенный конкурс, выступила в Астане (Казахстан) в ночном клубе ZAZA.

Так, фотоотчет события она показала на своей странице в Instagram. На опубликованных снимкам MARUV и ее подтанцовка предстали в весьма откровенных нарядах, чем завели публику.

MARUV завела публику в Казахстане откровенным нарядом: пикантные фото

Фото: instagram/maruvofficial

MARUV завела публику в Казахстане откровенным нарядом: пикантные фото

Фото: instagram/maruvofficial

MARUV завела публику в Казахстане откровенным нарядом: пикантные фото

Фото: instagram/maruvofficial

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Отметим, что свой стиль выступлений артистка называет "интеллигентной провокацией".

MARUV завела публику в Казахстане откровенным нарядом: пикантные фото

Фото: instagram/maruvofficial

MARUV завела публику в Казахстане откровенным нарядом: пикантные фото

Фото: instagram/maruvofficial

MARUV завела публику в Казахстане откровенным нарядом: пикантные фото

Фото: instagram/maruvofficial

MARUV завела публику в Казахстане откровенным нарядом: пикантные фото

Фото: instagram/maruvofficial

MARUV завела публику в Казахстане откровенным нарядом: пикантные фото

Фото: instagram/maruvofficial

MARUV завела публику в Казахстане откровенным нарядом: пикантные фото

Фото: instagram/maruvofficial

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • MARUV отказалась представлять Украину на конкурсе в Израиле после победы в Национальном отборе.

  • Артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта.

  • В НОТУ прокомментировали пункты договора, которые назвали "не такими уж и страшными", как об этом рассказала в соцсетях MARUV.

  • Украина была вынуждена отказаться от участия в Евровидении-2019. Есть вероятность, что страна пропустит Евровидение-2020, подробнее об этом читайте по ссылке..

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Персона
MARUV
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Попович Олег
Попович Олег
Шлюшка она и в Африке шлюшка.
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Скирда Женя
Скирда Женя
Ну конечно, в клубе Казахстана для сотни подвыпивших людей выступить куда полезнее чем защищать свою страну на всеевропейском песенном конкурсе!!!!
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