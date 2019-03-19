MARUV завела публику в Казахстане откровенным нарядом: пикантные фото

Победительница Национального отбора на Евровидение-2019 MARUV (Анна Корсун), которая в итоге отказалась ехать на песенный конкурс, выступила в Астане (Казахстан) в ночном клубе ZAZA.

Так, фотоотчет события она показала на своей странице в Instagram. На опубликованных снимкам MARUV и ее подтанцовка предстали в весьма откровенных нарядах, чем завели публику.

Фото: instagram/maruvofficial

Фото: instagram/maruvofficial

Фото: instagram/maruvofficial

Отметим, что свой стиль выступлений артистка называет "интеллигентной провокацией".

Фото: instagram/maruvofficial

Фото: instagram/maruvofficial

Фото: instagram/maruvofficial

Фото: instagram/maruvofficial

Фото: instagram/maruvofficial

Фото: instagram/maruvofficial

Как сообщал OBOZREVATEL:

MARUV отказалась представлять Украину на конкурсе в Израиле после победы в Национальном отборе.

Артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта.

В НОТУ прокомментировали пункты договора, которые назвали "не такими уж и страшными", как об этом рассказала в соцсетях MARUV.

Украина была вынуждена отказаться от участия в Евровидении-2019. Есть вероятность, что страна пропустит Евровидение-2020, подробнее об этом читайте по ссылке..

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