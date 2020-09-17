Maruv засветилась на росТВ и вызвала бурную реакцию сети

Скандальная украинская певица Maruv выступила на российском Первом канале в шоу "Вечерний Ургант", чем спровоцировала ажиотаж в сети.

Во время съемок артистка показала своего мужа, а также рассказала, что в свободное время любит смотреть сериалы "с пивком и семками". Видео опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"С мужем мы познакомились в стриптиз-клубе. Там работал общий друг. Он сказал: "Ну что ты все одна да одна. У меня есть дружочек-пирожочек, зовут его Саша – баскетболист, высокий, классный. Вы будете отличной парочкой", – поделилась историей знакомства певица.

Maruv снялась в шоу Урганта на росТВ . YouTube

Также в телешоу Maruv подарила ведущему Ивану Урганту латексное белье, отметив, что оно "ношеное, но стиранное". Несмотря на откровенное поведение украинской артистки, в сети пришли в восторг от ее диалога с Ургантом.

Многие поклонники артистки указали, что Maruv – "очень простая и без понтов", а также ее похвалили за непосредственность и харизму. При этом в сети практически никого не смутило, что украинка снимается на российском телевидении и находится в Москве, еще и во время карантина.

Maruv расхвалили после участия в "Вечернем Урганте". YouTube

Пользователи сети расхвалили Maruv. YouTube

В сети восхитились участием Maruv в "Вечернем Урганте". YouTube

Украинка Maruv засветилась на росТВ. YouTube

Maruv привела в восторг пользователей сети. YouTube

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Maruv презентовала клип на песню Sad Song, в котором предстала в провокационном образе.